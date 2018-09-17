Дизайн рубашки поло для команды

Добрый день, необходимо создать дизайн футболки поло для команды и последующего заказа футболок на сайтах где печатают свой дизайн.

Всего 3 варианта:

1. Зеленая футболка поло (надписи белые)

На лицевой стороне логотип с кракеном пожирающем корабль (или подобное что-то) под лого название команды маленьким шрифтом "4:20". На задней стороне большими цифрами как номер игрока "4:20" или "420"

2. Белая футболка поло (надписи зеленые)

На лицевой стороне логотип с кракеном пожирающем корабль (или подобное что-то) под лого название команды маленьким шрифтом соответствующим лого - "4:20". На задней стороне большими цифрами как номер игрока "4:20" или "420"

3. Бела футболка поло (надписи черные)

на лицевой стороне - справа вверху логотип "веселый роджер/череп с костями", и по центру парусник (примерно как в приложенной картинке) и под ним надпись "(кродеться)"

сзади - также номер "420"