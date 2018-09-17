Стартап в сфере высоких технологий (программирование, IT, интеграции) Нужно сделать дизайн логотипа и затем макет визитки. Прошу предложить вашу цену.
Дизайн рубашки поло для команды
Добрый день, необходимо создать дизайн футболки поло для команды и последующего заказа футболок на сайтах где печатают свой дизайн.
Всего 3 варианта:
1. Зеленая футболка поло (надписи белые)
На лицевой стороне логотип с кракеном пожирающем корабль (или подобное что-то) под лого название команды маленьким шрифтом "4:20". На задней стороне большими цифрами как номер игрока "4:20" или "420"
2. Белая футболка поло (надписи зеленые)
На лицевой стороне логотип с кракеном пожирающем корабль (или подобное что-то) под лого название команды маленьким шрифтом соответствующим лого - "4:20". На задней стороне большими цифрами как номер игрока "4:20" или "420"
3. Бела футболка поло (надписи черные)
на лицевой стороне - справа вверху логотип "веселый роджер/череп с костями", и по центру парусник (примерно как в приложенной картинке) и под ним надпись "(кродеться)"
сзади - также номер "420"
Выбранный исполнитель
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