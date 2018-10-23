Создание макета для хенгера

Добрый день!

Необходим макет хенгера, который после отправится в типографию на печать.

Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг.

Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим разные варианты. Можно с одной стороны валик или кисть,а с другой уже описание) Полет мысли приветствуется!

Текст: Планируешь ремонт? Не знаешь с чего начать? Команда профессионалов с радостью решит Вас вопрос!

от 3.000 рублей за кв. метр! Работаем по договору!

Консультация и выезд мастера на замер БЕСПЛАТНО!

(возможен ваш текст)

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