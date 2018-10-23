Создание макета для хенгера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок281 просмотр

Добрый день!

Необходим макет хенгера, который  после отправится в типографию на печать.

Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг.

Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим разные варианты. Можно с одной стороны валик или кисть,а с другой уже описание) Полет мысли приветствуется! 

Текст: Планируешь ремонт? Не знаешь с чего начать? Команда профессионалов с радостью решит Вас вопрос!

от 3.000 рублей за кв. метр! Работаем по договору!

Консультация и выезд мастера на замер БЕСПЛАТНО!

(возможен ваш текст) 

Контакты (ссылки на группы,почта,номер телефона).

7 лет назад
mirra_elenka
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

GOFman_fl
Артем 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$6
2 дня
Escrow
Спасибо Артему за исполнение заказа. Всегда выходил на связь, прислушивался к комментариям и в итоге получился замечательный продукт, которой уже отправился в типографию на печать. Если необходим профессионал своего дела, рекомендую!
Спасибо. Отличный заказчик, адекватный и спокойный.

Заявки фрилансеров

GOFman_fl
Артем 
22 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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