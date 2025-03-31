Tetris 2 - пример кода на Python

Пример кода на Python - можно скачать и играть :)

https://github.com/alexzz73/Tetris2

Этот проект — моя реализация всемирно известной классической игры Тетрис, написанная с нуля на языке Python с использованием библиотеки Pygame. Основной целью было воссоздание ключевых механик и "ощущения" оригинальных версий игры (в стиле NES/Game Boy), а также демонстрация навыков разработки 2D-игр.

Тетрис — это головоломка, в которой игрок управляет падающими фигурами различной формы (тетромино), стараясь сложить их в непрерывные горизонтальные линии. Заполненные линии исчезают, принося очки и освобождая место для новых фигур.

Ключевые реализованные возможности: