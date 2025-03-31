Tetris 2 - пример кода на Python

Пример кода на Python - можно скачать и играть :)
https://github.com/alexzz73/Tetris2
Этот проект — моя реализация всемирно известной классической игры Тетрис, написанная с нуля на языке Python с использованием библиотеки Pygame. Основной целью было воссоздание ключевых механик и "ощущения" оригинальных версий игры (в стиле NES/Game Boy), а также демонстрация навыков разработки 2D-игр.
Тетрис — это головоломка, в которой игрок управляет падающими фигурами различной формы (тетромино), стараясь сложить их в непрерывные горизонтальные линии. Заполненные линии исчезают, принося очки и освобождая место для новых фигур.
Ключевые реализованные возможности:
Классический геймплей: Основная механика движения, вращения и падения фигур.
Генератор фигур "7-Bag": Обеспечивает равномерное распределение всех 7 типов фигур.
Прогрессивная скорость: Скорость падения фигур увеличивается с ростом уровня игрока, используя кривую сложности, похожую на NES-версию.
Система подсчета очков: Включает очки за очищенные линии (с бонусами за 2, 3, 4 линии одновременно), умножение на уровень, а также очки за "мягкое падение" (Soft Drop).
Задержка перед фиксацией (Lock Delay): Дает игроку возможность сделать последнее движение после приземления фигуры.
Базовые "Толчки от стен" (Wall Kicks): Позволяют фигурам вращаться у края стакана.
Визуальный стиль: Псевдо-3D отрисовка блоков для придания ретро-вида.