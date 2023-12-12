Написати відгук на російській мові

Необходимо подготовить новогоднее поздравление клиентов адвокатского бюро. Клиентами являются преимущественно юридические лица и индивидуальные предприниматели (бизнес). Необходимо отразить положительные результаты работы (вошли в рейтинг Право300 в категории "крупные арбитражные споры"), накопленный опыт и т.д. ...
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Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.
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