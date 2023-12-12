Написати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен9 заявок61 просмотр
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Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

11 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Ostrovnaya
Валерия 
19 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
9 дней назад
11 дней назад
$1
1 день
UAH
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