Оставить отзывы на сайт в Яндекск.

Если у вас нет аккаунта в яндексе, не надо откликаться на это задание.



Нужно оставить отзывы на сайт в яндексе, все покажу и расскажу как делать. Это не Яндекс Карты, все немного проще.

За каждый опубликованный отзыв яндексом оплата 300 рублей. За неопубликованные отзывы не платим.

На один сайт в общей сложности у вас уйдет около 15-20 минут.



Данное задание только для граждан которые находятся на территории России и имеют карту сбер банка. Иначе может быть вероятность что я не смогу оплатить, так как все заблокировано и переводить деньги на карты не из России большая проблема.