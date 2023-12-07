Оставить отзывы на сайт в Яндекск.

$5
КопирайтингОткрыт31 заявка153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если у вас нет аккаунта в яндексе, не надо откликаться на это задание.

Нужно оставить отзывы на сайт в яндексе, все покажу и расскажу как делать. Это не Яндекс Карты, все немного проще.
За каждый опубликованный отзыв яндексом оплата 300 рублей. За неопубликованные отзывы не платим.
На один сайт в общей сложности у вас уйдет около 15-20 минут.

Данное задание только для граждан которые находятся на территории России и имеют карту сбер банка. Иначе может быть вероятность что я не смогу оплатить, так как все заблокировано и переводить деньги на карты не из России большая проблема.

12 дней назад
Юрий
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
31 отзыв
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Заявки фрилансеров
Андрей
19 лет
2 дня в сервисе
Был
13 часов назад
2 дня назад
Юлия
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Алиса
19 лет
2 дня в сервисе
Была
день назад
2 дня назад
Светлана
17 лет
3 дня в сервисе
Была
2 дня назад
3 дня назад
Андрей
19 лет
3 дня в сервисе
Был
2 дня назад
3 дня назад
Яна
17 лет
4 дня в сервисе
Была
3 дня назад
4 дня назад
Казуха
18 лет
4 дня в сервисе
Был
2 дня назад
4 дня назад
Сардор
31 год
4 дня в сервисе
Был
4 дня назад
4 дня назад
Алимжан
20 лет
5 дней в сервисе
Был
3 дня назад
5 дней назад
Эрика
17 лет
5 дней в сервисе
Была
день назад
5 дней назад
Макс
18 лет
6 дней в сервисе
Был
4 дня назад
6 дней назад
Валентин
17 лет
7 дней в сервисе
Был
3 дня назад
7 дней назад
Куралай
22 года
7 дней в сервисе
Была
5 дней назад
7 дней назад
Дмитрий
28 лет
16 дней в сервисе
Был
3 дня назад
8 дней назад
Алексей
41 год
9 дней в сервисе
Был
4 дня назад
9 дней назад
Алексей
33 года
9 дней в сервисе
Был
6 дней назад
9 дней назад
Гаджи
47 лет
11 дней в сервисе
Был
16 часов назад
9 дней назад
Екатерина
22 года
10 дней в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад
Леонид
51 год
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Макар
24 года
18 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Марк
20 лет
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Влад
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
14 часов назад
11 дней назад
Олег
19 лет
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
11 дней назад
Александр
33 года
11 дней в сервисе
Был
5 дней назад
11 дней назад
Анжела
28 лет
12 дней в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад
Данила
20 лет
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Ален
24 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Марина
28 лет
15 дней в сервисе
Была
6 дней назад
11 дней назад
Артём
18 лет
25 дней в сервисе
Был
3 дня назад
11 дней назад
Александр
22 года
12 дней в сервисе
Был
12 дней назад
12 дней назад
Вера
30 лет
12 дней в сервисе
Была
12 дней назад
12 дней назад
Николай
25 лет
12 дней в сервисе
Был
12 дней назад
12 дней назад