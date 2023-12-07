Написати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен12 заявок39 просмотров
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Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.

15 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Wnxdrn_meow50
Елена 
35 летУкраина
месяц в сервисе
Была
6 часов назад
15 дней назад
$1
1 день
UAHUSDT
Швидко та якісно виконане завдання
Спасибо и Вам!!!!приятно с Вами работать!
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