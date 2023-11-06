Wordpress не відкриває сторінки

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок15 просмотров
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Доброго дня!

Є сайт на WordPress

після переносу на інший хостинг перестали відкриватись всі сторінки крім головної

видає помилку - 404 Not Found nginx/1.20.2

Потрібно виправити.

Ціна?

Дякую

WordPress
месяц назад
olleksandr_lv
Олександр 
44 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
день назад