Wordpress не відкриває сторінки

Людина, яка займалась адмініструванням сервера зараз на війні, контакту немає, доступів до сервера (логіну та пароля) в співробітників немає. Потрібно знести і налаштувати з нуля роботу сервера, корпоративної пошти, бо до загальних скриньок паролі теж ...