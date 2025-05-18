Запустить Правильно Websocket на моем сервере

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт4 заявки13 просмотров

необходимо запустить Websocket на моем сервере, у меня постоянно обрывается. И нужно сделать так, чтобы работал постоянно

DockerPHPАнализ кодаНастройка хостингаУстановка скриптов
18 часов назад
Михаил
 
30 лет
месяц в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
34 года
3 месяца в сервисе
Был
час назад
час назад
Рафаэль
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
5 отзывов(-1)
6 часов назад
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
19 отзывов
17 часов назад
КолТех
 
24 года
2 дня в сервисе
Был
9 часов назад
18 часов назад