Помощь с настройкой подключения к удаленному серверу

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт2 заявки7 просмотров

Арендовал удаленный выделенный сервер, при подключении к нему и запуске игры начинает все жутко лагать и через время сессия вылетает, когда захожу обратно - вкладка с игрой закрыта. При этом система нагружается не более чем на 50% и подобное уже на трех серверах происходило. На своем пк отлично работает с 10 вкладками игры, так что проблема не в игре. Пробовал подключения rdp+, встроенный от виндовс сервер, anydesk, все тоже самое. Требуется наладить стабильное подключение к серверу и разобраться в проблеме

AnyDeskWindows ServerНастройка серверов
день назад
Владислав
 
32 года
2 года в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
32 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
14 отзывов(-1)
18 часов назад
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
18 отзывов
день назад