Помощь с настройкой подключения к удаленному серверу

Арендовал удаленный выделенный сервер, при подключении к нему и запуске игры начинает все жутко лагать и через время сессия вылетает, когда захожу обратно - вкладка с игрой закрыта. При этом система нагружается не более чем на 50% и подобное уже на трех серверах происходило. На своем пк отлично работает с 10 вкладками игры, так что проблема не в игре. Пробовал подключения rdp+, встроенный от виндовс сервер, anydesk, все тоже самое. Требуется наладить стабильное подключение к серверу и разобраться в проблеме