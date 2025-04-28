Необходимо развернуть open-source платформу SteVe для подключения зарядной станции через OCPP 1.6 на VPS с Ubuntu. Задача включает установку Java, Tomcat, PostgreSQL, настройку сетевых портов и конфигурации, проверку подключения зарядной станции и обеспечение безопасности. Ожидается работающий сервер с документацией по установке.
Помощь с настройкой подключения к удаленному серверу
Арендовал удаленный выделенный сервер, при подключении к нему и запуске игры начинает все жутко лагать и через время сессия вылетает, когда захожу обратно - вкладка с игрой закрыта. При этом система нагружается не более чем на 50% и подобное уже на трех серверах происходило. На своем пк отлично работает с 10 вкладками игры, так что проблема не в игре. Пробовал подключения rdp+, встроенный от виндовс сервер, anydesk, все тоже самое. Требуется наладить стабильное подключение к серверу и разобраться в проблеме
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