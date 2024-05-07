Необходимо разработать программу архиватора для разбора и сборки архивов в формате bin, которая будет работать под Windows 7/10 (32/64 бита) и иметь графический интерфейс. Архивы имеют размеры от 800 МБ до 2 ГБ и представляют собой прошивки для бытовой техники. Процесс включает разборку архива на папки, редактирование файлов и последующую сборку. Исходники архивов будут предоставлены исполнителю. Рассматривается постоянное сотрудничество.
Доделать проект в приличный вид.
Делали проект, но итог совсем не понравился, заплачу за нормальную работу на C# Windows Forms SQLite. Название проекта: учет физических лиц по услугам деревообработки. Тема несложная.
Заявки фрилансеров
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