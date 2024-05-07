Доделать проект в приличный вид.

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  2. Прикладное ПО
Открыт3 заявки25 просмотров

Делали проект, но итог совсем не понравился, заплачу за нормальную работу на C# Windows Forms SQLite. Название проекта: учет физических лиц по услугам деревообработки. Тема несложная.

C#SQLWindows Forms
16 часов назад
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