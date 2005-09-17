Гарантия и качество это главное!

Здраствуйте я ваш друг по роботе!

Я имею опыт и могу помочь с написанием текста редактированием и переводом. Ещё могу написать вам статью проверить текст на уникальность. Моя цель это результат и что бы остались довольны. Я владею Украинским и Русским языком на этих языках я и разговариваю. Но также владею и Английским. Совершенствую Португальский и Польский!

Работаю с гарантией и на совесть как для себя сделаю работу быстро в лучшем виде по доступной вам цене!!

Надеюсь на доверие и Сотрудничество.