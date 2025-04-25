Требуется разработать 2 программы на Ассемблере для работы с диском. Первая программа должна запрашивать номер диска у пользователя и анализировать основные разделы. Вторая программа добавляет строку в текстовый файл, проверяя свободное место и выделяя необходимый размер. Программы должны быть написаны под .386 и TASM. Оплата 1000 за каждую.
Программа Unpack / Pack для архива bin
Нужно написать программу архиватора для разборки и сборки архивов в формате bin.
Архив должен работать под win7/10, 32/64, иметь графический интерфейс.
Сами архивы имеет размеры от 800мб до 2 Gb.
Архив представляет собой прошивку для бытовой техники.
Суть процесса, разбираем архив на папки и разделы, после необходимой правки некоторых файлов, это замена картинки, надписей и прочего, все это собирается обратно в исходный вариант bin. Правка файлов происходит другими программами, в большинстве случаем с помощью текстового редактора. Правка файлов к программе не относится.
Важно что бы после разборки архива и последующей сборки, все работало.
Исходники архивов предоставлю исполнителю.
Рассматривается человек на постоянную работу в данном направлении, так как проект не один.
Бюджеты в десятки тысяч не рассматриваю!
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