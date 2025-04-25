Нужно написать программу архиватора для разборки и сборки архивов в формате bin.

Архив должен работать под win7/10, 32/64, иметь графический интерфейс.

Сами архивы имеет размеры от 800мб до 2 Gb.

Архив представляет собой прошивку для бытовой техники.

Суть процесса, разбираем архив на папки и разделы, после необходимой правки некоторых файлов, это замена картинки, надписей и прочего, все это собирается обратно в исходный вариант bin. Правка файлов происходит другими программами, в большинстве случаем с помощью текстового редактора. Правка файлов к программе не относится.

Важно что бы после разборки архива и последующей сборки, все работало.

Исходники архивов предоставлю исполнителю.

Рассматривается человек на постоянную работу в данном направлении, так как проект не один.

Бюджеты в десятки тысяч не рассматриваю!