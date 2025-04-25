Программа Unpack / Pack для архива bin

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Нужно написать программу архиватора для разборки и сборки архивов в формате bin.

Архив должен работать под win7/10, 32/64, иметь графический интерфейс.

Сами архивы имеет размеры от 800мб до 2 Gb.  

Архив представляет собой прошивку для бытовой техники. 

Суть процесса,  разбираем архив на папки и разделы, после необходимой правки некоторых файлов,  это замена картинки, надписей и прочего, все это собирается обратно в исходный вариант bin.  Правка файлов происходит другими программами, в большинстве случаем с помощью текстового редактора.  Правка файлов к программе не относится. 

Важно что бы после разборки архива и последующей сборки, все работало. 

Исходники архивов предоставлю исполнителю.

Рассматривается человек на постоянную работу в данном направлении, так как  проект не один.

Бюджеты в  десятки тысяч не рассматриваю!

C#C++PythonРазработка программ
10 часов назад
daimos67
Дмитрий 
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10 часов в сервисе
Был
7 часов назад

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Назар
 
33 года
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10 часов назад