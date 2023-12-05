Необходим статичный новогодний фон для видео с размещением 4К сказочной комнаты Деда Мороза на задний план, чтобы на фоне рисунка посадить за стол Деда Мороза. Предоставляю выбор фантазии исполнителя. В комнате может быть комод, резные ...
Нужно сделать 2 арта/банера под печать(очень важно качество)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1440 DPI в таком качестве будет печать,кто понимает пишите(работа в фотошопе )
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