Комната Деда Мороза

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок188 просмотров
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Необходим статичный новогодний фон для видео с размещением 4К сказочной комнаты Деда Мороза на задний план, чтобы на фоне рисунка посадить за стол Деда Мороза. Предоставляю выбор фантазии исполнителя. В комнате может быть комод, резные полки с книгами, картины зимней природы, мешок и коробки с подарками, резные окна с витражами и т.д. Но детали обговариваем перед выполнением. Работу можно сделать в фотошоп.

3 дня назад
guest_1702126343522
Молдова
13 дней в сервисе
Была
3 часа назад