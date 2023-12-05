Комната Деда Мороза

Необходим статичный новогодний фон для видео с размещением 4К сказочной комнаты Деда Мороза на задний план, чтобы на фоне рисунка посадить за стол Деда Мороза. Предоставляю выбор фантазии исполнителя. В комнате может быть комод, резные полки с книгами, картины зимней природы, мешок и коробки с подарками, резные окна с витражами и т.д. Но детали обговариваем перед выполнением. Работу можно сделать в фотошоп.