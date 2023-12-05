Сделать 7 картин по тематике макробиотике

$70
Иллюстрации и РисункиОткрыт13 заявок234 просмотра
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Добрый вечер.

У меня кафе в скандинавском стиле.

Нужны 7 ярких картин в одном стиле.

Есть заготовки текста, который должен быть размещен на каждой картине.

Тематика Макробиотика. То есть энергии Инь и Янь в теме питания.

Стены светлый беж, мебель белая.

На картинах должны быть яркие цвета.

Должно быть сделано быстро и со вкусом.

Чтобы было яснее, художник рисующий профессионально не нужен.

Нужны прямые руки и фантазия.

Разместить красивым образом интересным шрифтом текст. И сделать фон у каждой картины, чтобы разместить на формате А1.

1. «Закон нашей Вселенной — вечное взаимодействие Ян и Инь. Каждый из нас — это Вселенная в миниатюре. »

Обыграть вселенную внутри нас и вселенную вокруг нас

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2. «Жизнь — это и есть гармония Ян и Инь. За пределами этой гармонии нет жизни, нет здоровья, есть только застой, пустота, смерть.»

Запрос на гармонию в центре и показать перекос в каждую сторону по краям, который ведет к гибели.

В следующих 5 картинах поры года и органы человека, которые нужно совместить

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3. «Энергия Дерева — энергия, способствующая рождению, росту, увеличению. Это энергия весны. Нужна печени, мышцам и глазам.

Необходим весенний сюжет, где все просыпается и вписано для чего полезно.

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4. Энергия Огня — энергия максимальной активности. Это энергия середины лета.

Нужна сердцу, сосудам и языку.

Необходим яркий сюжет светлый, где горит любовь и вписано для чего полезно.

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5. Энергия Металла — энергия спада, успокоения. Это энергия конца лета.

Необходим спокойный сюжет медитативный. Нужна легким, кожному покрову и волосам, носу.

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6. Энергия Воды — энергия минимальной активности, покоя. Это энергия осени.

Необходим размеренный осенний сюжет. Нужна почкам, кости, ушам

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7. Энергия Земли — энергия равновесия, стержня, на котором держится гармония. Это энергия зимы.

Зимний сюжет в Инь Янь, о сне зимой и восстановлении. Нужна селезенке и поджелудочной железе, соединительной ткани, органам ротовой полости;

Очень нравится фентези стиль.

Можно вместо времен года использовать драконов 5 видов.

Ниже прикрепляю фото из пинтереста, которые нравятся. Чтобы еще больше было понятно стиль.

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