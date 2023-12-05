Сделать 7 картин по тематике макробиотике

Для мотошколы, которая находится на Бали, необходимо создать анимированную инфографику для улучшения восприятия информации о наших программах и стоимости среди клиентов. Инфографика должна быть понятной для наших клиентов, включая новых и существующих. Должна с первого просмотра ...
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Добрый вечер.
У меня кафе в скандинавском стиле.
Нужны 7 ярких картин в одном стиле.
Есть заготовки текста, который должен быть размещен на каждой картине.
Тематика Макробиотика. То есть энергии Инь и Янь в теме питания.
Стены светлый беж, мебель белая.
На картинах должны быть яркие цвета.
Должно быть сделано быстро и со вкусом.
Чтобы было яснее, художник рисующий профессионально не нужен.
Нужны прямые руки и фантазия.
Разместить красивым образом интересным шрифтом текст. И сделать фон у каждой картины, чтобы разместить на формате А1.
1. «Закон нашей Вселенной — вечное взаимодействие Ян и Инь. Каждый из нас — это Вселенная в миниатюре. »
Обыграть вселенную внутри нас и вселенную вокруг нас
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2. «Жизнь — это и есть гармония Ян и Инь. За пределами этой гармонии нет жизни, нет здоровья, есть только застой, пустота, смерть.»
Запрос на гармонию в центре и показать перекос в каждую сторону по краям, который ведет к гибели.
В следующих 5 картинах поры года и органы человека, которые нужно совместить
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3. «Энергия Дерева — энергия, способствующая рождению, росту, увеличению. Это энергия весны. Нужна печени, мышцам и глазам.
Необходим весенний сюжет, где все просыпается и вписано для чего полезно.
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4. Энергия Огня — энергия максимальной активности. Это энергия середины лета.
Нужна сердцу, сосудам и языку.
Необходим яркий сюжет светлый, где горит любовь и вписано для чего полезно.
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5. Энергия Металла — энергия спада, успокоения. Это энергия конца лета.
Необходим спокойный сюжет медитативный. Нужна легким, кожному покрову и волосам, носу.
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6. Энергия Воды — энергия минимальной активности, покоя. Это энергия осени.
Необходим размеренный осенний сюжет. Нужна почкам, кости, ушам
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7. Энергия Земли — энергия равновесия, стержня, на котором держится гармония. Это энергия зимы.
Зимний сюжет в Инь Янь, о сне зимой и восстановлении. Нужна селезенке и поджелудочной железе, соединительной ткани, органам ротовой полости;
Очень нравится фентези стиль.
Можно вместо времен года использовать драконов 5 видов.
Ниже прикрепляю фото из пинтереста, которые нравятся. Чтобы еще больше было понятно стиль.
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