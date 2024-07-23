IrinaProfi

Ирина Саютина IrinaProfi

 
58 лет
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Творческий подход

Более 30 лет занимаюсь озвучкой мультипликационных и театральных персонажей, пишу сценарии праздников. Занимаюсь аудио и видео монтажом. Более 25 лет занимаюсь рерайтингом и копирайтингом. Пишу стихи и песни на любую тему под заказ, делаю рисунки на любую тематику. . Нейроинженер, психолог.

Портфолио

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Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
#355
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
#436
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#842