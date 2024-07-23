Творческий подход
Более 30 лет занимаюсь озвучкой мультипликационных и театральных персонажей, пишу сценарии праздников. Занимаюсь аудио и видео монтажом. Более 25 лет занимаюсь рерайтингом и копирайтингом. Пишу стихи и песни на любую тему под заказ, делаю рисунки на любую тематику. . Нейроинженер, психолог.
Портфолио
- Цветной единорогнет просмотров
- Кроссовок на парашютенет просмотров
- Древние славяне1 просмотр
- Обезьянка с кокосомнет просмотров
- Белый пегас1 просмотр
- Волшебное Царство1 просмотр
- Кроссовки Adidasнет просмотров
- Король и королева3 просмотра
- Мальчик в кроссовках6 просмотров
- Девушка с цветами4 просмотра
- Терем Деда Мороза3 просмотра
- Девочка с пшеничными волосами1 просмотр
Озвучивание
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
#355
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
#436
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#842