Творческий подход

Более 30 лет занимаюсь озвучкой мультипликационных и театральных персонажей, пишу сценарии праздников. Занимаюсь аудио и видео монтажом. Более 25 лет занимаюсь рерайтингом и копирайтингом. Пишу стихи и песни на любую тему под заказ, делаю рисунки на любую тематику. . Нейроинженер, психолог.