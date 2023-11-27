Потрібно доповнити картинку з допомогою Фотошоп

Обработка фотографийЗавершен8 заявок49 просмотров
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Потрібно доповнити картинку з допомогою Фотошоп,

Картинка 1 - було

Картинка 2 - потрібний результат

Щоб стілаж став двохстороній.

Пропонуйте ціну, картинок близько 15-20 шт

месяц назад
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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Выбранный исполнитель
yuliyaalex
Юлия 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 часа назад
месяц назад
$20
4 дня
UAH
Юля зробила проект якісно, і за розумну ціну, працюємо далі
Велике дякую за співпрацю і розуміння. Дуже комфортно працювати з Олександром.