Нужен сценарист-дизайнер для составления материалов на Ютуб канал

Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб.

Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете.

Большим плюсом будет знание в странах и флагах, так как канал на эту тематику.

Знание английского языка тоже будет плюсом.

Предоставляется подписка на Chat GPT и Midjourney, при необходимости.

ОСТАЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЦЕНАРИСТУ:

-Много свободного времени

-Креативность

-Ответственность

-Аккуратность

-Внимательность

Зарплата в месяц: 10 000грн + бонусы. Оплата только помесячно (за первые работы можно сразу).

Бонусы будут от доходов видео с вашими идеями, а также за высокую продуктивность.