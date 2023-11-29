Нужен сценарист-дизайнер для составления материалов на Ютуб канал

$275
Иллюстрации и РисункиОткрыт8 заявок41 просмотр
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Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб.

Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете.

Большим плюсом будет знание в странах и флагах, так как канал на эту тематику.

Знание английского языка тоже будет плюсом.

Предоставляется подписка на Chat GPT и Midjourney, при необходимости.

ОСТАЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЦЕНАРИСТУ: 

-Много свободного времени 

-Креативность 

-Ответственность 

-Аккуратность 

-Внимательность 

 

Зарплата в месяц: 10 000грн + бонусы. Оплата только помесячно (за первые работы можно сразу).

Бонусы будут от доходов видео с вашими идеями, а также за высокую продуктивность.

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