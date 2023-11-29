Разработать дизайн штампа сувенирной монеты с двух сторон, пример во вложениях. Итоговый файл должен получится двухцветный, в формате пдф. Референс нужного дизайна есть
Нужен сценарист-дизайнер для составления материалов на Ютуб канал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб.
Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете.
Большим плюсом будет знание в странах и флагах, так как канал на эту тематику.
Знание английского языка тоже будет плюсом.
Предоставляется подписка на Chat GPT и Midjourney, при необходимости.
ОСТАЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЦЕНАРИСТУ:
-Много свободного времени
-Креативность
-Ответственность
-Аккуратность
-Внимательность
Зарплата в месяц: 10 000грн + бонусы. Оплата только помесячно (за первые работы можно сразу).
Бонусы будут от доходов видео с вашими идеями, а также за высокую продуктивность.
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