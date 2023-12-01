Поставить печать и подпись в PhotoShop на документе

$15
Обработка фотографийЗакрыт8 заявок43 просмотра
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Нужно поставить печать и подпись на нескольких однотипных документах, нормальные фото подписи и печати есть. Требования: Печать должна быть 39мм, подпись просто в разных местах под печатью.

10 дней назад
guest_17024547791206
Россия
10 дней в сервисе
Был
9 дней назад
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