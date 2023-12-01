Отредактировать сканы доков для сайта

Обработка фотографийОткрыт6 заявок42 просмотра
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Нужно отрисовать по готовому образцу скан для сайта (внести изменения в имеющийся образец)

Подробности: в tg (в профиле)

11 дней назад
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