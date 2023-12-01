Объедение нескольких фото

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Необходимо взять голову с 1 фото и переместить взамен на второе ?

На первом фото нравится выражение лица, но втором поза- надо совместить

+минимальная ретушь

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