Сделать продаваемый и качественный визуал

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я отправлю вам +-20 фотографий, ваша задача сделать продаваемый и качественный визуал, если надо- добавить фото.

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