Намалювати для 2д плтформера арти

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Для мобільного 2d платформера потрібен 2д-художник для виконнання наступних задач:

1. Намалювати платформи.

2.Намалювати фон для рівня та інші елементи для нього.

3.Намалювати фон картинку для головного меню.


*Для гри ще потрібна людина, яка займається 2д-анімацією. Потрібно зробити анімацію для головного персонажа.

месяц назад
guest_1699614752433
Украина
месяц в сервисе
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месяц назад
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