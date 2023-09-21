Дизайн кликабельного UI интерфейса поверх видео для трансляций

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт10 заявок171 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн нескольких интерактивных виджетов, в каждом от 3 до 5 состояний (экранов).

Есть референсы и понимание что хочется.

При отзыве покажу-расскажу что нужно в деталях. Бюджет жду от вас, когда оцените объем работ и покажете портфолио.
Результат будет согласовываться с заказчиком, могут потребоваться косметические доработки.

Референсы (примерно как это должно будет выглядеть) в приложении.

Это

  • кликабельно;

  • поверх видео.

Оплата через крипту или на карту. Аванс + остальное по факту сделанного.

2 месяца назад
guest_15894485089098
Израиль
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
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Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 месяца назад
$225
7 дней