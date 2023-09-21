Дизайн кликабельного UI интерфейса поверх видео для трансляций

Дизайн нескольких интерактивных виджетов, в каждом от 3 до 5 состояний (экранов).

Есть референсы и понимание что хочется.

При отзыве покажу-расскажу что нужно в деталях. Бюджет жду от вас, когда оцените объем работ и покажете портфолио.

Результат будет согласовываться с заказчиком, могут потребоваться косметические доработки.

Референсы (примерно как это должно будет выглядеть) в приложении.

Это

кликабельно;

поверх видео.

Оплата через крипту или на карту. Аванс + остальное по факту сделанного.