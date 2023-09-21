Есть три варианта договоров, по каждому есть условия. надо сделать три слайда, где красиво все это обрисовать, чтобы было приятно воспринимать визуально. Ну и приделать наш логотип на каждый слайд.
Дизайн кликабельного UI интерфейса поверх видео для трансляций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн нескольких интерактивных виджетов, в каждом от 3 до 5 состояний (экранов).
Есть референсы и понимание что хочется.
При отзыве покажу-расскажу что нужно в деталях. Бюджет жду от вас, когда оцените объем работ и покажете портфолио.
Результат будет согласовываться с заказчиком, могут потребоваться косметические доработки.
Референсы (примерно как это должно будет выглядеть) в приложении.
Это
кликабельно;
поверх видео.
Оплата через крипту или на карту. Аванс + остальное по факту сделанного.
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