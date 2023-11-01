Необходимо красиво оформить инвест предложение

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен4 заявки69 просмотров
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Есть три варианта договоров, по каждому есть условия.

надо сделать три слайда, где красиво все это обрисовать, чтобы было приятно воспринимать визуально.

Ну и приделать наш логотип на каждый слайд.

2 месяца назад
genman
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Sergunin21
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$15
1 день
всегда был на связи, оперативно вносил исправления, с поставленной задачей справился.
Огромное спасибо Юрию за сотрудничество. Всегда был на связи и четко объяснял все нюансы поставленной задачи. Рекомендую к сотрудничеству
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