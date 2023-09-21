Адаптировать разработанные макеты в Figma под фирменный стиль

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт10 заявок113 просмотров
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В Figma есть 9 разработанных макетов интерфейса сайта, необходимо эти макеты адаптировать под разработанный фирменный стиль компании.

Также, важный момент, который стоит учесть - планируется использовать подход "material design" в разработке.

Также, заказ срочный и, если это возможно, результат хотели бы получить до 09.11

Figma
2 месяца назад
guest_16909863866595
Турция
5 месяцев в сервисе
Была
12 дней назад