Приклад, за яким необхідно оформити нашу Exel таблицю https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUwZAgGVT7ZCxCoDBIkVGHqX8FbUlLpPC_ZiKG8ZmBI/edit#gid=271882182 Таблиця яку необхідно оформити: Приклад: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjDQxoC6EAzvPDtNDqjQV3di2_C3kfBW9MnWLc5YXYQ/edit#gid=0
Адаптировать разработанные макеты в Figma под фирменный стиль
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В Figma есть 9 разработанных макетов интерфейса сайта, необходимо эти макеты адаптировать под разработанный фирменный стиль компании.
Также, важный момент, который стоит учесть - планируется использовать подход "material design" в разработке.
Также, заказ срочный и, если это возможно, результат хотели бы получить до 09.11
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