Необходимо нарисовать дизайн и элементы игры

Необходимо нарисовать дизайн игры "Рисовалка"

В приложении есть несколько экранов

1 экран меню на нем в виде блоков расположен Алфавит с картинками для начала игры пользователю необходимо выбрать ту букву и картинку которую он хочет нарисовать

2 экран сама игра раскраска, пользователю по кусочкам даются куски картинок которые он должен закрасить

3 модальное окно завершения уровня

4 модальное окно для подтверждения платной подписки

базовые наработки игры приложу в виде апк или видео, цветовую палитру и картинки к буквам приложу

1 картинка как примерно вижу алфавит с картинками

2 картинка примерный фон и цветовая палитра

3 картинка это область на которой нужно будет рисовать

4 алфавит с животными

5 видео наброска игры - https://www.dropbox.com/scl/fi/r7j4iqpbc4t8cxcpevsou/5.MOV?rlkey=3vpi3y8wtlgtb47wah7i0vq9w&dl=0

6 демо игра - https://www.dropbox.com/scl/fi/6tgmwo4f4rlkfbkt9nuf6/app-release.apk?rlkey=ildbn9p60oafqnc2vimxdczs4&dl=0

игра будет выглядеть фронтально