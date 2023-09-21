Необхідно оформити Exel таблицю

Дизайн нескольких интерактивных виджетов, в каждом от 3 до 5 состояний (экранов). Есть референсы и понимание что хочется. При отзыве покажу-расскажу что нужно в деталях. Бюджет жду от вас, когда оцените объем ...
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Приклад, за яким необхідно оформити нашу Exel таблицю
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUwZAgGVT7ZCxCoDBIkVGHqX8FbUlLpPC_ZiKG8ZmBI/edit#gid=271882182
Таблиця яку необхідно оформити:
Приклад:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjDQxoC6EAzvPDtNDqjQV3di2_C3kfBW9MnWLc5YXYQ/edit#gid=0
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