Необхідно оформити Exel таблицю

$10
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт11 заявок86 просмотров
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Приклад, за яким необхідно оформити нашу Exel таблицю

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUwZAgGVT7ZCxCoDBIkVGHqX8FbUlLpPC_ZiKG8ZmBI/edit#gid=271882182

Таблиця яку необхідно оформити:

Приклад:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zjDQxoC6EAzvPDtNDqjQV3di2_C3kfBW9MnWLc5YXYQ/edit#gid=0

2 месяца назад
guest_16886331947628
Украина
6 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад