Дизайн страницы поиска

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт15 заявок182 просмотра
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Нужно сделать дизайн страницы поиска

Особых изысков не надо строка для поиска

По ней виртуальная клавиатура на кириллице (только букыы и кнопка удалить)

и рядом цифровая из 10 цифр с кнопкой удалить

Особых изысков не надо. Просто на черном фоне сделать аккуратно и главное оперативно все

Можно в фотошопе или на figma

месяц назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад