Нужно сделать дизайн страницы поиска

Особых изысков не надо строка для поиска

По ней виртуальная клавиатура на кириллице (только букыы и кнопка удалить)

и рядом цифровая из 10 цифр с кнопкой удалить

Особых изысков не надо. Просто на черном фоне сделать аккуратно и главное оперативно все

Можно в фотошопе или на figma