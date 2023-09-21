Для мобільного 2d платформера потрібен 2д-художник для виконнання наступних задач: 1. Намалювати платформи. 2.Намалювати фон для рівня та інші елементи для нього. 3.Намалювати фон картинку для головного меню. *Для гри ...
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Нужно сделать дизайн страницы поиска
Особых изысков не надо строка для поиска
По ней виртуальная клавиатура на кириллице (только букыы и кнопка удалить)
и рядом цифровая из 10 цифр с кнопкой удалить
Особых изысков не надо. Просто на черном фоне сделать аккуратно и главное оперативно все
Можно в фотошопе или на figma
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