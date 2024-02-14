Всем привет! Я — Алиса, дизайнер сайтов с опытом работы около года. Мое влечение к творчеству и уникальному дизайну позволяет мне создавать визуально привлекательные и функциональные веб-решения. При работе над каждым проектом я стремлюсь понять его уникальную историю и ценности, чтобы создать дизайн, который отразит индивидуальность и поможет достичь поставленных целей.