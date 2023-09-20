Дизайн интерфейса плеера

Дизайн интерфейсов и игрЗавершеннет заявок8 просмотров
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Необходимо нарисовать в Figma современный дизайн оболочки плеера (то, что сверху и снизу) опираясь на конкурентов и исходя из своего стиля. 

Примеры конкурентов:

https://harry-potter-lordfilm.com/

https://hd1.1-vse-chasti-filmov.xyz/7-garri-potter-i-filosofskii-kamen-w446.html

https://vse-chasti.fun/23602-garri-potter-i-filosofskij-kamen-2001-v3-1.html

https://madagaskar-mult.ru/

https://vsekinochasti.com/1574-tam-gde-brodit-bizon-vse-chasti.html

https://vsechastionline.ru/811-akulosminog-vse-filmy.html

https://hd.vse-chasti.org/76-posle-vse-chasti-521.html

Минимум 3 концепта в Figma, современного дизайна.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1CRV7XQUsZKCmuOWF9J0sqtPwMq_JaKnq4G39wukQQIQ/edit

3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
$155
4 дня
UAHUSDT
Сразу видно профессионал, прежде чем начать работу уточнил нюансы.
Приятно сотрудничать с Николаем. Хорошая постановка задачи, коммуникация. Буду рад помочь еще ?