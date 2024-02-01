Web-дизайнер, UI/UX дизайнер

Навыки:

- дизайн сайтов, пользовательских интерфейсов и презентаций в Figma

- коммерческий опыт работы в качестве дизайнера

- работаю в Figma, Photoshop, Tilda, After Effects

- проектирование макетов и протопипов в Figma, верстка макетов сайтов в Tilda

- дизайн и верстка интерфейса в рамках предоставляемых low-fidelity прототипов

- создание SVG графики и иконок в Figma, в том числе промышленного оборудования



- Хорошо коммуницирую с людьми, всегда и со всеми нахожу общий язык

- Адекватно воспринимаю конструктивную и обоснованную критику