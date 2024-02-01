Web-дизайнер, UI/UX дизайнер
Навыки:
- дизайн сайтов, пользовательских интерфейсов и презентаций в Figma
- коммерческий опыт работы в качестве дизайнера
- работаю в Figma, Photoshop, Tilda, After Effects
- проектирование макетов и протопипов в Figma, верстка макетов сайтов в Tilda
- дизайн и верстка интерфейса в рамках предоставляемых low-fidelity прототипов
- создание SVG графики и иконок в Figma, в том числе промышленного оборудования
- Хорошо коммуницирую с людьми, всегда и со всеми нахожу общий язык
- Адекватно воспринимаю конструктивную и обоснованную критику
Портфолио
- Сайт агента недвижимости в Германии1 просмотр
- Сайт-портфолио фотографа1 просмотр
- Сайт IT компаниинет просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#142
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#304
Презентации
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#520
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#927
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#1823