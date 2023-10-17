Створити дизайн для пульта автомийок самообслуговування

$30
Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявокнет просмотров
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Потрібно розробити або покращити тепершній дизайн для програми що використовується на пульті обслуговування автомийок самообслуговування. 

Потрібна розробка лише дизайну, бажано з легкою анімацією. Верстку виконуємо самі.

Від нас:

- висилаємо відео роботи пульта для оцінки

Від вас:

- ціна виконання

- термін виконання

- приклади

месяц назад
marketing_vision
Максим 
38 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад