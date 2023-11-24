Разрпботка приложения

Нужно сделать дизайн страницы поиска Особых изысков не надо строка для поиска По ней виртуальная клавиатура на кириллице (только букыы и кнопка удалить) и рядом цифровая из 10 цифр с кнопкой удалить Особых изысков не надо. Просто на черном ...