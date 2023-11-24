Разрпботка приложения

$700000
Дизайн интерфейсов и игрОткрыт13 заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать приложение для Андроид, aios. Приложение музыкальное, так как объем большой цена договорная в зависимости от навыков

Обязательно портфолио

21 день назад
Никита
Россия
21 день в сервисе
Был
9 дней назад
Заявки фрилансеров
Александр
18 лет
15 дней в сервисе
Был
11 дней назад
13 дней назад
Виталий
34 года
6 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
14 дней назад
ТОП-5
Дизайн интерфейсов и игр
Борис
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 отзывов
16 дней назад
ТОП-10
Дизайн интерфейсов и игр
Максим
31 год
9 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Владимир
35 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 отзывов
19 дней назад
Кирилл
24 года
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
1 отзыв
20 дней назад
Николай
21 год
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
20 дней назад
Виталик
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
115 отзывов
20 дней назад
#1
Дизайн интерфейсов и игр
Александр
28 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 часов назад
21 день назад
Георгий
29 лет
4 года в сервисе
онлайн
7 отзывов
21 день назад
Андрей
28 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
60 отзывов
21 день назад
Роман
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
31 отзыв
21 день назад
ТОП-5
Дизайн интерфейсов и игр
Артём
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
156 отзывов
21 день назад