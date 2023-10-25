UI/UX дизайнер

Потрібно розробити або покращити тепершній дизайн для програми що використовується на пульті обслуговування автомийок самообслуговування. Потрібна розробка лише дизайну, бажано з легкою анімацією. Верстку виконуємо самі. Від нас: ...
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Всем доброго дня! Ищем строго ПРОФЕССИОНАЛА для создания дизайна карточной игры. Референс приложен, также в дальнейшем вышлю более подробное ТЗ с еще несколькими референсами. Чтобы избежать пикселей, хотим чтобы работа была выполнена в векторе. Необходимо создать следующее:
1. Сам игровой стол в перспективе.
2. Легкая и короткая анимация появления этого стола.
3. Иконки для игроков. Можно сделать простые, а также более навороченные для VIP игроков.
4. Кнопки действия для игроков.
5. Разные всплывающие окна, включая ЧАТ.
6. Все элементы необходимо грамотно расположить для всех видов экранов.
7. Дизайн игральной карты, который будет допустим для использования как на большом экране, так и на маленьком. Персонаж для самих карт будет отрисован другим художником.
8. Все это должно быть для десктопной версии, мобильной, одним словом, для всех видов экранов.
Может что-то не вспомнил, но ничего сложного больше не будет.
У нас будет коммерческий продукт и в соответствии с этим, повторю еще раз, ищем строго ПРОФЕССИОНАЛА.
Спасибо зав внимание.
P.S. Если из всего перечисленного Вы не можете сделать, тогда не пишите. Просьба, обратите внимание на прочитанное и не отправляйте мне заготовленные тексты о сотрудничестве.
Другие референсы
https://www.pinterest.ru/pin/370772981834157887/?fbclid=IwAR1lbZob4dhre6qEanz9g6TzdrG_jXwc9J4X1g74BP2qBcfZGjrgnW85WkQ
https://www.pinterest.ru/pin/81275968262143635/?fbclid=IwAR26JnHU64el8UNvUjICB9Wfz1H6W-BAO7J97SFcD-F3uXvlnpKDUiy2SWI
https://www.pinterest.ru/pin/103512491427225377/?fbclid=IwAR2rX6UFZHVrtCiXTZfrYUzg3JapUXp3LwTvrdFedx-4t6ZOrf-c2Xy6FfQ
Только он должен быть виден полностью, по пропорциям как у Pokerstars.
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