Дизайн интерфейса CRM платформы

меню для игры картинки
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Нужно разработать редизайн интерфейса CRM платформы недвижимости. Продумать UX. Обновить, улучшить UI. Подробности в тг
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