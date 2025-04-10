Шукаємо фахівця для налаштування інтернет-магазинів бренду Bofort. Завдання включає аналіз ніші, заповнення товарів на платформі Хорошоп, налаштування інтеграції з маркетплейсами Prom та Rozetka, а також підтримку актуальності товарів. Можливе постійне співробітництво.
Shopify шаблон магазину (ніша: товари для тварин)
Створити шаблон Shopify-магазину для ніші «товари для тварин», придатний для масштабування та дублювання на нові акаунти Shopify.
Вимоги до проєкту:
✅ Можна використати вже існуючу шаблонну тему, наприклад с PageFly (можна без написання власного коду).
✅ Додати 20 трендових товарів у ніші (товари можна завантажити через застосунок для пошуку товарів, наприклад, DSers або Zendrop — пріоритет Zendrop).
✅ Додати елементи довіри (траст-фактори) та соціальний доказ на сторінках товарів:
- X користувачів купили цей товар за останні Y годин;
- X користувачів зараз переглядають цей товар.
✅ Забезпечити можливість дублювання магазину на нові Shopify-акаунти разом із товарами включаючи зображення (як саме це реалізувати — неважливо, можна використовувати вже готові рішення). Це може бути повноцінний перенос магазину, або окремо шаблон + товари.
Що важливо:
🔹 Масштабованість магазину — можливість швидко розгорнути нові магазини з аналогічною структурою та товарами.
🔹 Актуальність товарів — трендові позиції, що добре продаються.
Прошу вказати:
- Орієнтовний термін виконання;
- Досвід роботи з Shopify;
- Орієнтовний бюджет.
Заявки фрилансеров
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