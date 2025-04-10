Shopify шаблон магазину (ніша: товари для тварин)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Открыт4 заявки45 просмотров

Створити шаблон Shopify-магазину для ніші «товари для тварин», придатний для масштабування та дублювання на нові акаунти Shopify.

Вимоги до проєкту:

✅ Можна використати вже існуючу шаблонну тему, наприклад с PageFly (можна без написання власного коду).

✅ Додати 20 трендових товарів у ніші (товари можна завантажити через застосунок для пошуку товарів, наприклад, DSers або Zendrop — пріоритет Zendrop).

✅ Додати елементи довіри (траст-фактори) та соціальний доказ на сторінках товарів:

- X користувачів купили цей товар за останні Y годин;

- X користувачів зараз переглядають цей товар.

✅ Забезпечити можливість дублювання магазину на нові Shopify-акаунти разом із товарами включаючи зображення (як саме це реалізувати — неважливо, можна використовувати вже готові рішення). Це може бути повноцінний перенос магазину, або окремо шаблон + товари.

Що важливо:

🔹 Масштабованість магазину — можливість швидко розгорнути нові магазини з аналогічною структурою та товарами.

🔹 Актуальність товарів — трендові позиції, що добре продаються.

Прошу вказати:

- Орієнтовний термін виконання;

- Досвід роботи з Shopify;

- Орієнтовний бюджет.

ShopifyВерстка сайтовДизайн сайтовСоздание сайтов
день назад
Богдан
день в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 отзыва
16 часов назад
Денис
 
22 года
9 месяцев в сервисе
Был
час назад
день назад
Юрий
 
29 лет
10 месяцев в сервисе
онлайн
2 отзыва
день назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
час назад
4 отзыва(-1)
день назад