Публикация приложения в Гугл маркет

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт1 заявка27 просмотров

Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл плей маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023 (без тестеров).

От вас - прислать приглашение на мою почту, чтобы я загрузила приложение и отправила на модерацию.

Оплата после публикации в Гугл плей маркет.

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