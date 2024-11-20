Программист и дизайнер для мобильного приложения

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Открыт1 заявка95 просмотров

Нужен программист и дизайнер пользовательского интерфейса для разработки мобильного приложения. Проект международный, работа удаленная. Общение на русском или английском. Требуется создание proof of concept для первой презентации инвесторам. Возможность стать CTO при успешном сотрудничестве.

Разработка мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
14 часов назад
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Заявки фрилансеров

Валерия
 
34 года
21 день в сервисе
Была
7 часов назад
7 часов назад