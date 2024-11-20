Программист и дизайнер для мобильного приложения

Необходимо разработать Apk приложение с двумя основными функциями: отображение картинки на весь экран с четырьмя значками и интеграция камеры для запуска видео. При нажатии на значок камеры должна открываться камера телефона, которая при наведении на определенное фото запускает видео. После завершения видео приложение возвращается на главный экран.