Программист и копирайтер
Я - опытный программист и копирайтер с более чем 3-летним стажем работы. Моя карьера включает в себя разработку программного обеспечения и создание высококачественных текстов для различных аудиторий и целей. У меня сильные навыки в обеих областях, что позволяет мне эффективно комбинировать технические знания с искусством слова.
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#660
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
год назад
все четко
Ответный отзыв
Хорошо всё объяснил и оплатил в срок. Человек хороший!
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга