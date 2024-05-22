Программист и копирайтер

Я - опытный программист и копирайтер с более чем 3-летним стажем работы. Моя карьера включает в себя разработку программного обеспечения и создание высококачественных текстов для различных аудиторий и целей. У меня сильные навыки в обеих областях, что позволяет мне эффективно комбинировать технические знания с искусством слова.