71x14

Михаил 71x14

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Программист и копирайтер

Я - опытный программист и копирайтер с более чем 3-летним стажем работы. Моя карьера включает в себя разработку программного обеспечения и создание высококачественных текстов для различных аудиторий и целей. У меня сильные навыки в обеих областях, что позволяет мне эффективно комбинировать технические знания с искусством слова.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#660
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5

Отзывы заказчиков

niznauu
Семен 
26 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$9
10 баллов
год назад
Сделать доклад с презентацией на тему
все четко
Хорошо всё объяснил и оплатил в срок. Человек хороший!
Ответный отзыв
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга