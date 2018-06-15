Добрый день! Требуется провести аудио-интервью по тематике веб-технологий (разработка и продвижение сайтов). Ведущий задает вопросы - гость отвечает. Хронометраж около 20-30 минут. Есть сценарий и список вопросов. Аудио-запись будет разобрана для текстового ...
Обработать голос по примеру
Здравствуйте. Есть пример голоса с обработкой и без. Нужно понять какими плагинами обрабатывался голос и сделать похожую обработку, после чего передав мне эти знания (ибо сам я не смог).
ВНИМАНИЕ! В ссылках ниже присутствует несколько довольно обычных слов, а все остальное - дикий мат. Осторожно.
https://youtu.be/rwUpfYCWjoU (00:00 - 00:34 обработка работает, 00:34-00:46 обработка почти не работает)
https://www.youtube.com/watch?v=8PRsQJlAVng
Для тех, кто знает данного персонажа и не понимает зачем мне это, объясняю - спортивный интерес.
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