Обработать голос по примеру

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Здравствуйте. Есть пример голоса с обработкой и без. Нужно понять какими плагинами обрабатывался голос и сделать похожую обработку, после чего передав мне эти знания (ибо сам я не смог).

ВНИМАНИЕ! В ссылках ниже присутствует несколько довольно обычных слов, а все остальное - дикий мат. Осторожно.

https://youtu.be/rwUpfYCWjoU (00:00 - 00:34 обработка работает, 00:34-00:46 обработка почти не работает)

https://www.youtube.com/watch?v=8PRsQJlAVng

https://youtu.be/F2X7s_kY6Fo

Для тех, кто знает данного персонажа и не понимает зачем мне это, объясняю - спортивный интерес.

7 лет назад
Universal32
Алексей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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