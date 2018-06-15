Обработать голос по примеру

Здравствуйте. Есть пример голоса с обработкой и без. Нужно понять какими плагинами обрабатывался голос и сделать похожую обработку, после чего передав мне эти знания (ибо сам я не смог).

ВНИМАНИЕ! В ссылках ниже присутствует несколько довольно обычных слов, а все остальное - дикий мат. Осторожно.

https://youtu.be/rwUpfYCWjoU (00:00 - 00:34 обработка работает, 00:34-00:46 обработка почти не работает)

https://www.youtube.com/watch?v=8PRsQJlAVng

https://youtu.be/F2X7s_kY6Fo

Для тех, кто знает данного персонажа и не понимает зачем мне это, объясняю - спортивный интерес.