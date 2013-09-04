Обрезать и притушить в конце MIDI-файл

Здравствуйте, хотели бы разработать и записать приветствие по телефону. Текст "Здравствуйте, вы позвонили в компанию Новые Грани. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам обязательно ответят". Это же на английском. Можно наложить легкую музыку (совсем фон) или ...