Обрезать и притушить в конце MIDI-файл

АудиомонтажЗавершен3 заявки354 просмотра
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Нужно внести изменения в MIDI-файл:

1. обрезать первые 4 удара.

2. последнюю секунду трека сделать затухание.

10 лет назад
NecroT
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
ZolotaryoFF
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Немногие работают с MIDI-файлами, без их конвертации - рад, что нашел данного исполнителя. Файл сделан четко по ТЗ, звучит ТАК ЖЕ, размер не увеличился - 10 баллов!
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием! Мы замечательно сработались!
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