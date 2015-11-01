Оформить аудиоотзывы (пример в описании)

АудиомонтажЗавершен8 заявок385 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Из существующих аудиозаписей нужно сделать отзывы по типу этого - http://www.youtube.com/watch?v=j8n5LecvsIw 

-Поставить фото человека, дающего отзыв на какой-то нейтральный фон и сделать как видео (см. пример).

-Под фото нужно вставить текстом имя человека, дающего отзыв.

-Там, где отзыв записался в 2 канала (один голос в левом наушнике, другой – в правом) сделать чтобы голос звучал в обоих каналах.

(подробное описание задания исполнителю будет дано)

Все аудио длительностью в среднем от 5 до 20 минут. Всего их 7 штук.

Пишите вашу цену и за какой срок сможете сделать.

8 лет назад
Sofya_Pal
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zvukovik
Инна 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад
5 отзывов
8 лет назад
$15
3 дня
Очень рекомендую к сотрудничеству Инну. Работу выполнила в полном соответствии с техническим заданием, на высоком профессиональном уровне и в оговоренные сроки. Держит в курсе о процессе выполнения работы и внимательно проясняет детали заказа. Я осталась очень довольна :)
Рекомендую Софью как серьёзного человека, который чётко ставит задачи, расписывает всё подробно по пунктам что нужно получить в результате по проекту. С ней очень приятно общаться и обсуждать ход выполнения задач. Желаю Софье дальнейших успехов и всего самого наилучшего. Благодарю за сотрудничество!
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