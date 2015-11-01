Оформить аудиоотзывы (пример в описании)

Всем привет. Необходимо обработать три однотипных записи. Аудио-подкасты по теме информационных технологий. Длительность каждого подкаста в сыром виде - 60-90 минут. Что необходимо: - Вырезать слова-паразиты (эээ, вот, ну и т.д.) - Вырезать лишние паузы - Провести нормировку сигнала - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из существующих аудиозаписей нужно сделать отзывы по типу этого - http://www.youtube.com/watch?v=j8n5LecvsIw
-Поставить фото человека, дающего отзыв на какой-то нейтральный фон и сделать как видео (см. пример).
-Под фото нужно вставить текстом имя человека, дающего отзыв.
-Там, где отзыв записался в 2 канала (один голос в левом наушнике, другой – в правом) сделать чтобы голос звучал в обоих каналах.
(подробное описание задания исполнителю будет дано)
Все аудио длительностью в среднем от 5 до 20 минут. Всего их 7 штук.
Пишите вашу цену и за какой срок сможете сделать.
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