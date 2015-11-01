Оформить аудиоотзывы (пример в описании)

Из существующих аудиозаписей нужно сделать отзывы по типу этого - http://www.youtube.com/watch?v=j8n5LecvsIw

-Поставить фото человека, дающего отзыв на какой-то нейтральный фон и сделать как видео (см. пример).

-Под фото нужно вставить текстом имя человека, дающего отзыв.

-Там, где отзыв записался в 2 канала (один голос в левом наушнике, другой – в правом) сделать чтобы голос звучал в обоих каналах.

(подробное описание задания исполнителю будет дано)

Все аудио длительностью в среднем от 5 до 20 минут. Всего их 7 штук.

Пишите вашу цену и за какой срок сможете сделать.