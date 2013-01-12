Озвучить и заменить дорожку в видеоролике

$100
АудиомонтажЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Задание состоит в том, что нужно озвучить русский текст ролика. Предпочтителен приятного тембра женский голос. Работа срочная.

11 лет назад
bp2010
Галина 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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  • Обрезка звука (срочно)

    Есть файл mp3, который надо обрезать и в конце сделать звук тише с выходом на 0. Предлагайте сразу цену и срок. Работа срочная.

    Аудиомонтаж12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад