Необходимо почистить аудио запись на диктофон от шума. Запись секунд на 13. Необходима качественная запись.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Одно приветствие.
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