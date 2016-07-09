Редактирование аудио-роликов

Есть 2 аудио-ролика, 15 и 30 секунд

Мне нужен человек, который наложит видео ряд на них, то есть нужен специалист аниматор, или видео-монтажер, или рекламист.

В общем, если вы умеете это делать (хорошо делать) - то жду от вас цены и сроки