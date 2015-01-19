Создать русскую дорожку для ролика

Доброго дня. Необходимо обработать два рекламных ролика для радио. ( №1 - 30 секунд и №2 - 15 секунд). То есть, есть два озвученных ролика в *.wav формате их нужно обработать почистить звук, добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2-минутный ролик с англоязычной озвучкой (MP4 файл). Отдельно есть звуковой файл с музыкой, но без речи (WAV файл). На базе него нужно создать звуковую дорожку (WAV файл) с русской речью.
Фразы на русском с хронометражом также доступны. Но, возможно, придется их переработать, так как русские слова длиннее английских.
Файлы расшарил в Google Drive, так как они большие:
https://drive.google.com/folderview?id=0By3cRkzClBRTdjE5YXhjdjJhdms&usp=sharing
На выходе должно быть 2 файла: WAV с русской озвучкой и MP4 с русской озвучкой.
Оплата в WMZ.
Указывайте стоимость в долларах, сроки, а также давайте примеры на вашу озвучку в комментарии к заявке.
Если есть вопросы, то задавайте их в личку.
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