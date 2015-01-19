Создать русскую дорожку для ролика

АудиомонтажЗавершен8 заявок238 просмотров
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Есть 2-минутный ролик с англоязычной озвучкой (MP4 файл). Отдельно есть звуковой файл с музыкой, но без речи (WAV файл). На базе него нужно создать звуковую дорожку (WAV файл) с русской речью.

Фразы на русском с хронометражом также доступны. Но, возможно, придется их переработать, так как русские слова длиннее английских.

Файлы расшарил в Google Drive, так как они большие:

https://drive.google.com/folderview?id=0By3cRkzClBRTdjE5YXhjdjJhdms&usp=sharing

На выходе должно быть 2 файла: WAV с русской озвучкой и MP4 с русской озвучкой.

Оплата в WMZ.

Указывайте стоимость в долларах, сроки, а также давайте примеры на вашу озвучку в комментарии к заявке.

Если есть вопросы, то задавайте их в личку.

9 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SamuelWaterberry
Вадим 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена очень быстро и результат оцениваю на 5+. Надеюсь, что Вадим не пропадет и будем с ним дальше работать.
четко поставленное задание, очень оперативная оплата. надеюсь на дальнешее сотрудничество.)
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