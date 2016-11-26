Убрать шумы \ вытащить голос с очень плохой аудиозаписи

Доброго дня! Мне нужно убрать шум или как-то иначе вытащить голос с очень плохой аудиозаписи, оцифрованной со старой аудиокассеты.

Длительность - 51:13, формат - mp3. Напишите, пожалуйста, свои цены и сроки.