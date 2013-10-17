1) Объявляется набор на вакантные должности:

a) финансовые консультанты (бухгалтеры)

2) Обязанности:

a) ведение документации

b) учет документации

c) консультирование сотрудников

3) Условия:

a) график свободный во времени

b) можете подключиться к проекту с помощью компьютера оснащенный программой, микрофоном или видео камерой со скоростной подключением к интернету

4) Оплата:

a) договорная по объему работы