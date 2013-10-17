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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Объявляется набор на вакантные должности:
a) финансовые консультанты (бухгалтеры)
2) Обязанности:
a) ведение документации
b) учет документации
c) консультирование сотрудников
3) Условия:
a) график свободный во времени
b) можете подключиться к проекту с помощью компьютера оснащенный программой, микрофоном или видео камерой со скоростной подключением к интернету
4) Оплата:
a) договорная по объему работы
10 лет назад
Лаур eyeland
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)