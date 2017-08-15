Ведение бухгалтерии ООО, ОСН, 46 НС г. Москва

Требуется вести бух учет в ООО, 1 сотрудник ООО, ОСН, 46, НС г. Москва директор, 20-30 первичных в квартал, немного товаров и в основном услуги, покупка товаров и услуг. планируется переход на урощенку с 2018. Есть пробелы в отчетности по прошлым периодам, взыскиваются средства налоговой, штрафы и т.д. нужно выяснить в чем дело. используется Такском для сдачи отчетности.