Ведение бухгалтерии ООО, ОСН, 46 НС г. Москва

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Требуется вести бух учет в ООО, 1 сотрудник  ООО, ОСН, 46, НС г. Москва директор, 20-30 первичных в квартал, немного товаров и в основном услуги, покупка товаров и услуг. планируется переход на урощенку с 2018. Есть пробелы в отчетности по прошлым периодам, взыскиваются средства налоговой, штрафы и т.д. нужно выяснить в чем дело. используется Такском для сдачи отчетности. 

8 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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